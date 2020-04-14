السعودية | رسالة إنسانية من واجهة سفارة المملكة لدى بلجيكا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رسالة إنسانية من واجهة سفارة المملكة لدى بلجيكا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:41 مساءً, 14 أبريل 2020 م المناطق - الرياض وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة بلجيكا رسالة إنسانية من واجهة السفارة في بروكسل في بادرة تضامن حملت معاني جميله وإيجابية في طياتها.

وقالت الرسالة ( اعتنوا بأنفسكم، وشكرا لمقدمي الرعاية الصحية، ومعا ضد فيروس كورونا “كوفيد – 19”).

الجدير بالذكر أن السفارة تقع في أهم مناطق بروكسل الحية منطقة السفارات، ويعد الطريق المار بها طريق مهم وهو فرانكلين رزوفلت والعديد من المارة يمارسون رياضة المشي والجري في هذه المنطقة.

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