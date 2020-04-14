، مليونا مصاب تعافى ربعهم.. آخر مستجدات كورونا في 5 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع تواصل الإجراءات الاحترازية في كثير من الدول حول العالم

مع تواصل الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبّقها كثير من الدول حول العالم، يواصل أيضا فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، حيث لامس عدد مصابي المرض حول العالم المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 120 ألفاً.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء في 5 دول:

العراق

قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة جنوب العراق عزل قضاء المدينة التابع للمحافظة بشكل تام إثر تسجيل نسب عالية من الإصابات بفيروس كورونا.

وعزت الحكومة المحلية ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، إلى عدم التزام بعض مواطني القضاء بقرار حظر التجوال الوقائي المفروض منذ ما يزيد على أسبوعين.

إلى ذلك توجهت فرق صحية إلى القضاء المذكور لإجراء حملة بحث وتحرٍ عن الأشخاص المصابين أو الملامسين لهم، واستكملت في يومها الأول فحص 700 شخص من أبناء القضاء.

تايلاند

سجلت تايلاند اليوم الثلاثاء 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة لسائقة حافلة تبلغ من العمر 52 عاما في العاصمة بانكوك.

وقال تاوسين ويسانويوتين؛ المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 إن 27 من الحالات الجديدة لها صلة بحالات سابقة، وإن 4 حالات ليس لها صلة بحالات قديمة في حين ينتظر شخصان نتائج عملية التتبع لمعرفة كيفية إصابتهما بالعدوى.

ويخضع مواطن تايلاندي أظهرت الفحوص إصابته بالفيروس اليوم، لحجر صحي بعد أن سافر إلى إقليم سولاويسي في إندونيسيا لحضور مناسبة دينية الشهر الماضي.

ومنذ تصاعد انتشار الوباء في يناير سجلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل، إضافة إلى 41 حالة وفاة في حين تعافى 1405 وعادوا إلى منازلهم.

الهند

أعلنت الهند تسجيل 1211 إصابة جديدة، و31 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ وفقاً لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، الإغلاق العام في البلاد حتى 3 مايو المقبل؛ لمواجهة انتشار الفيروس.

كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت أمس الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) بين مواطنيها إلى 308 حالات، كما ارتفعت نسب الإصابات إلى 9152 حالة.

المكسيك

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 5014 حالة و332 وفاة.

وبحسب وكالة رويترز، أقر نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل؛ بأن من المرجح أن عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار أكبر من ذلك.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 117، وارتفاع عدد المصابين إلى 11868 مصاباً، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه وفقاً للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 181 مصابا بحالة خطيرة، منهم 136 مصاباً موصولين بأجهزة التنفس الصناعي، ويرقد 7145 من المصابين في منازلهم، و1214 في الفنادق، و763 يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين بلغ عدد المتعافين 2000 مصاب.

وكانت الوزارة قد أكدت، أمس الإثنين، ارتفاع عدد وفيات كورونا الى 113 حالة بعدما توفيت مُسنة من مدينة القدس المحتلة تبلغ من العمر 85 عاماً وكانت تعاني أمراضاً مزمنة.فيروس كورونا الجديد