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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد قد تتسبّب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً.حالة الطقس الأرصاد أمطار نجران
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على نجرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-14
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد قد تتسبّب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً.
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:33 AM
تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى الخامسة عصراً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد قد تتسبّب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً.
، "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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