، اتفاق "أوبك بلس" التاريخي.. محورية سعودية و6 قرارات تُنهي حرب الأسعار ،

محمد بن مسعود - الدمام - إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية وأكبر خفض لإنتاج النفط عنوانان رئيسيان

تابع العالم الاتفاق التاريخي الذي تَوَصّلت له مجموعة "أوبك بلس" لإعادة التوازن لأسواق النفط العالمية؛ حيث يعتبر الاتفاق الذي توصلت إلية المجموعة أكبرَ خفض لإنتاج النفط؛ حيث جاء الاتفاق بصورة تنظم عملية دعم استقرار النفط حتى أبريل 2022، وإنهاء حرب الأسعار التي طال أمدها خلال القرون الماضية.

وكانت مجموعة "أوبك بلس "، المكونة من الدول المنتجة للنفط، بالإضافة إلى روسيا، قد اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًّا ابتداء من مطلع مايو المقبل، وقد بدأت دول "الأوبك بلس" مرحلة جديدة من التعاون يعطيها استدامة أكبر ومصداقية أفضل ويحقق استقرارًا لأسواق النفط العالمية، خاصة في ظل مرحلة قادمة يحيط بها الكثير من الغموض؛ وذلك يدل على ثبات منظمة أوبك وقدرتها على التعامل مع كل الأزمات لاستقرار أسواق النفط العالمية، كما أن الاتفاق تُوّج بتوافق مصالح أكبر ثلاثة منتجين في العالم، روسيا والسعودية والولايات المتحدة.

إن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء، وتكمن قوة الدور السعودي الذي لعب دورًا حاسمًا وقويًّا في دعم منظمة "أوبك بلس"؛ وذلك لما يمتلك من سياسة قوية وفعالة وإدارة ثابتة وواضحة للتعامل مع الأزمات وذلك لامتلاكها خبرات في مجال النفط والتعامل مع الأسواق العالمية وأزماتها.

فالعالم يدرك حصة السعودية في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية بالعالم من النفط؛ حيث تشكل مساهمة السعودية وحدها من هذه الطاقة الاحتياطية نحو 70%، بالإضافة إلى امتلاك السعودية لما يقرب من 298 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المثبتة في العالم.

"الخليج 365" رصدت أبرز القرارات التي توصل إليها اتفاق "أوبك بلس" الذي ترأسه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ حيث تضمن التالي:

1- إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 يوليو 2019.

2- إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10.0 مليون برميل يوميًّا، بدءًا من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

وخلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8.0 مليون برميل يوميًّا. ويتبع ذلك تخفيض قدره 6.0 ملايين برميل يوميًّا لمدة ستة عشر شهرًا تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022. والأساس المرجعي لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والأساس المرجعي لكل منهما هو 11.0 مليون برميل يوميًّا. وسيكون القرار الذي تم التوقيع عليه اليوم ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021.

3- دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.

4- إعادة التأكيد على دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون.. وبهذا البيان يدعمها في ذلك كل من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.

5- إعادة التأكيد على أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناءً على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقًا للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

6- الاجتماع في 10 يونيو 2020 عبر تقنية "ويبينار" لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.النفط أسعار النفط أوبك بلس