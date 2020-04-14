

نجران 21 شعبان 1441هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

اختتمت عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران أمس، أربع دورات تدريبية لطلاب وطالبات الانتساب بالجامعة عبر الفصول الافتراضية بعنوان "الاختبارات الإلكترونية على نظام البلاك بورد".

وتناولت الدورات التي هدفت لتعزيز مهارات الطلاب في التعامل مع الاختبارات الإلكترونية عبر نظام "البلاك بورد"، عدة محاور تمثلت في كيفية الدخول إلى نظام "البلاك بورد"، وتحديث البريد الإلكتروني، وكيفية تغيير لغة واجهة المستخدم في النظام، والوصول إلى الاختبارات، إضافة إلى التعرف على طريقة حل الاختبارات على النظام، وكيفية تحميل تطبيق "بلاك بورد" للجوال وتلقي الإشعارات.

//انتهى//

11:48ت م

0046





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تختتم دورات تدريبية عن بُعد لطلاب وطالبات الانتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.