السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل ٨٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العمانية 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وأكدت أن ست حالات جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء بسلطنة عمان مائة وثلاثين حالةً.

// انتهى //

11:40ت م

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مسقط 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العمانية 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 813 حالة إصابة، وأربع حالات وفاة.وأكدت أن ست حالات جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء بسلطنة عمان مائة وثلاثين حالةً.// انتهى //11:40ت م0043

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