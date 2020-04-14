السعودية اليوم / أفغانستان تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كابل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

سجلت أفغانستان 49 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشار متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إلى تعافي 40 شخصًا على الأقل من الوباء في البلاد، بينما سجلت 23 حالة وفاة.

// انتهى //

11:35ت م

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كابل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسسجلت أفغانستان 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 714 حالةً.وأشار متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إلى تعافي 40 شخصًا على الأقل من الوباء في البلاد، بينما سجلت 23 حالة وفاة.// انتهى //11:35ت م0042

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