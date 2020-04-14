السعودية اليوم / عزل أحد أقضية محافظة البصرة على إثر تسجيل نسب عالية من الإصابات بفيروس كورونا



بغداد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة جنوب العراق عزل قضاء المدينة التابع للمحافظة بشكل تام على إثر تسجيل نسب عالية من الإصابات بفيروس

وعزت الحكومة المحلية ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس إلى عدم التزام بعض مواطني القضاء بقرار حظر التجوال الوقائي المفروض منذ مايزيد على أسبوعين.

إلى ذلك توجهت فرق صحية إلى القضاء المذكور لإجراء حملة بحث وتحري عن الأشخاص المصابين أو الملامسين لهم , واستكملت في يومها الأول فحص 700 مئة شخص من أبناء القضاء.

// انتهى //

11:26ت م

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بغداد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسقررت خلية الأزمة في محافظة البصرة جنوب العراق عزل قضاء المدينة التابع للمحافظة بشكل تام على إثر تسجيل نسب عالية من الإصابات بفيروس كورونا وعزت الحكومة المحلية ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس إلى عدم التزام بعض مواطني القضاء بقرار حظر التجوال الوقائي المفروض منذ مايزيد على أسبوعين.إلى ذلك توجهت فرق صحية إلى القضاء المذكور لإجراء حملة بحث وتحري عن الأشخاص المصابين أو الملامسين لهم , واستكملت في يومها الأول فحص 700 مئة شخص من أبناء القضاء.// انتهى //11:26ت م0038

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