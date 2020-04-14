

موسكو 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

سجلت روسيا 2774 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم إنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصًا.

// انتهى //

11:26ت م

0037



موسكو 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسسجلت روسيا 2774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالي للحالات فيها إلى 21102 حالةً.وقال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم إنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصًا.// انتهى //11:26ت م0037

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفًا بعد زيادة يومية قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.