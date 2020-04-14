السعودية اليوم / الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تتسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً.

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11:17ت م

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