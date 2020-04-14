

سيئول 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

أطلقت كوريا الشمالية اليوم ما يعتقد أنها "صواريخ كروز قصيرة المدى" باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، وفقًا لما أعلنته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وقال الهيئة في بيان: إن جيش كوريا الجنوبية يراقب الوضع في حين يقوم مسؤولو مخابرات من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بتحليل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الإطلاق.

// انتهى //

09:21ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / كوريا الشمالية تطلق صواريخ يشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.