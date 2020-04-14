«الشورى» يوافق على نظامي الاستثمار التعديني ومراقبة شركات التأمين التعاوني

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• المجلس يطالب التأمينات الاجتماعية بمتابعة أداء شركة حصانة لرفع معدل العائد الاستثماري

• الشورى يطالب "تخصصي الملك فيصل" بزيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار

وافق مجلس ‫الشورى، في جلسته‬ العادية الخامسة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام الاستثمار التعديني‫، كما وافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

ووافق المجلس على مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد‬، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات للتعاون في مجال الصحة، وأيضاً وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية

‫وطالب الشورى - في قرار أصدره اليوم - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمتابعة أداء شركة حصانة ، للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة‬ ، كما يطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعمل على اتخاذ ما يلزم لتمكين المؤسسة من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة .

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ويطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل ، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني ، للحد من الفقد المالي.

‫وأيضاً طالب الشورى - في قرار أصدره اليوم - المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine) بالمؤسسة ، لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى، وطالب أيضاً بزيادة الدعم المخصص لمركز الأبحاث ضمن ميزانية المؤسسة لتواكب تطلعات رؤية المملكة ، وتفي بمتطلبات المراحل القادمة للتنافس البحثي العالمي .

وأكد على قراره السابق القاضي " بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية ، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية " وفق النظام الموحد الذي تقوم به المملكة لشراء الأدوية.

ويطالب المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.

كما طالب الشورى، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء وتشغيل مختبرات الخلايا العلاجية ، وكذلك العمل على توطين استخدام الخلايا المناعية المحورة (مثل CAR-T Cells) لأغراض علاج الأورام , وتوفير الدعم اللازم لذلك، وطالب المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار .‬