، بريطانيا.. مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين ،

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مع تزايد أعداد الوفيات من جراء مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطات البريطانية إنشاء مقبرة لدفن ضحايا الوباء الخبيث من المسلمين.
ووفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية؛ فإن المدافن الجماعية الجديدة تم حفرها في مقبرة "كامينال بارك" في تشيزلهيرست، جنوب شرقي لندن.
وقال مشرفون على إجراءات الدفن، إنه يوجد نحو 50 ضحية من المسلمين، تنتظر الرقود في المثوى الأخير.
وتم إنشاء حُفَر على شكل خنادق مستطيلة على عجل؛ لدفن الضحايا في أقرب وقت وفقًا للشريعة الإسلامية، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأوضح مسؤولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة؛ حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالى نصف يوم، باستخدام حفار آلي، وبعمق 1.5 متر.
ويتم حفر القبور، المعروفة باسم "قبور الصفوف"، في مقبرة المسلمين في "الحدائق الخالدة" بمنطقة "كامينال بارك" التي تم تخصيص جزء منها لمسلمي بريطانيا، وعددهم نحو 3.1 مليون شخص.
وقال أحد المسؤولين في المقبرة، ويدعى ريتشارد جومرسال: "ستقام الجنازات بتتابع سريع ووفقًا للشريعة الإسلامية".
وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد ذكرت في وقت سابق، أنه جرى تأخير دفن العديد من ضحايا المسلمين لنحو أسبوعين؛ بسبب الأزمة التي خلّفها انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.
وسجلت المملكة المتحدة 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء البلاد؛ بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لما جاء في بيان وزارة الصحة الاثنين.بريطانيا فيروس كورنا الجديد
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 10:44 AM
الدفن وفقًا للشريعة الإسلاميةبريطانيا.. مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين
مع تزايد أعداد الوفيات من جراء مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطات البريطانية إنشاء مقبرة لدفن ضحايا الوباء الخبيث من المسلمين.
ووفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية؛ فإن المدافن الجماعية الجديدة تم حفرها في مقبرة "كامينال بارك" في تشيزلهيرست، جنوب شرقي لندن.
وقال مشرفون على إجراءات الدفن، إنه يوجد نحو 50 ضحية من المسلمين، تنتظر الرقود في المثوى الأخير.
وتم إنشاء حُفَر على شكل خنادق مستطيلة على عجل؛ لدفن الضحايا في أقرب وقت وفقًا للشريعة الإسلامية، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأوضح مسؤولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة؛ حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالى نصف يوم، باستخدام حفار آلي، وبعمق 1.5 متر.
ويتم حفر القبور، المعروفة باسم "قبور الصفوف"، في مقبرة المسلمين في "الحدائق الخالدة" بمنطقة "كامينال بارك" التي تم تخصيص جزء منها لمسلمي بريطانيا، وعددهم نحو 3.1 مليون شخص.
وقال أحد المسؤولين في المقبرة، ويدعى ريتشارد جومرسال: "ستقام الجنازات بتتابع سريع ووفقًا للشريعة الإسلامية".
وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد ذكرت في وقت سابق، أنه جرى تأخير دفن العديد من ضحايا المسلمين لنحو أسبوعين؛ بسبب الأزمة التي خلّفها انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.
وسجلت المملكة المتحدة 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء البلاد؛ بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لما جاء في بيان وزارة الصحة الاثنين.
، بريطانيا.. مقبرة جماعية جديدة لضحايا كورونا المسلمين ،
المصدر : الخليج 365
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