، "هدف": مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور المعلمين والإداريين في المدارس الأهلية ،

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة "دعم التوظيف"، تدعم أجور السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص من معلمين ومعلمات وإداريين، بالإضافة إلى جميع الوظائف في كل المنشآت؛ حيث يصل دعم المبادرة إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.
ويمكن للمدارس الأهلية وكافة منشآت القطاع الخاص، الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي؛ حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين؛ على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل من الفئات المذكورة؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
وتستطيع المنشآت التسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبَل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 10:37 AM
بالإضافة إلى جميع الوظائف في كل المنشآت.. دعم المبادرة يصل لـ50% من الأجر
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة "دعم التوظيف"، تدعم أجور السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بالقطاع الخاص من معلمين ومعلمات وإداريين، بالإضافة إلى جميع الوظائف في كل المنشآت؛ حيث يصل دعم المبادرة إلى 50% من الأجر الشهري للموظف.
ويمكن للمدارس الأهلية وكافة منشآت القطاع الخاص، الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي؛ حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين؛ على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل من الفئات المذكورة؛ على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
وتستطيع المنشآت التسجيل إلكترونيًّا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبَل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
، "هدف": مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور المعلمين والإداريين في المدارس الأهلية ،
المصدر : الخليج 365
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