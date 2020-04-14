، بين الأسواق وسكن العمالة.. شاهد تطويق "الجيش الأبيض" لكورونا بوادي الفرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - جولات ميدانية عدة للكشف على مئات المواطنين والمقيمين و9 مجموعات طبية

نفّذ فريق طبي بمحافظة وادي الفرع- جنوبي المدينة المنوّرة، جولات ميدانية عدة للكشف على مئات المواطنين والمقيمين والتأكد من العلامات الحيوية، بمشاركة فريق وادي الفرع التطوعي، كما توزع الفريق على 9 مجموعات طبية بقيادة الممرض مالك بن علي البلادي؛ بمتابعة مدير التجمع الصحي بمحافظة وادي الفرع مرزوق ضيف الله الشلاحي.

ووفقاً للإحصائية اليومية، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم الكشف عليهم أكثر من 1000 شخص في قرى متعددة من المحافظة، فيما لا تزال فرق "الجيش الأبيض" تواصل أعمالها، خاصة على سكن العمالة، والأسواق التجارية ونقاط ومنافذ البيع في القرى، تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة وادي الفرع عايض آل مشيط.

تأتي هذه الفرق ضمن الجهود التي يقوم بها "أبطال الصحة" في جميع مناطق المملكة، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومتابعة المواطنين والمقيمين ميدانياً في جميع المدن والقرى والمحافظات.

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