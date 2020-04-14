، الكويت تعلن شفاء 26 حالة من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الحالات التي تعافت بات 176 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 176 حالة.

وقال باسل الصباح؛ وفق وكالة الانباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد