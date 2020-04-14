الصخري يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية «أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري»، خريطة الأمطار على مناطق المملكة، نهار ومساء اليوم الثلاثاء.
وقال الصخري- عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع فرص أمطار متفاوتة، قد تصل إلى غزيرة نواحي شرق منطقة تبوك، وأجزاء من مناطق: الجوف وحائل والقصيم، مع احتمال أن تهب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية متوسطة السرعة تثير الأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من المناطق السابقة.
وأضاف الصخري، وكذلك هطول أمطار مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء حتى فجر الخميس، تكون من متوسطة إلى غزيرة، وقد تصل إلى غزيرة جدًا، على منطقة الرياض خصوصًا غربها ووسطها وجنوبها، وقد تشمل مدينة الرياض وما حولها، وكذلك على المنطقة الشرقية خصوصًا جنوبها، وأيضًا الربع الخالي.
وأشار الصخري، إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، متوقع أن تتشكل عليها سحب ركامية رعدية، تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب إلى غزيرة، وتصحب بالبرَد، خصوصا على الجبال وما وقع شرقها، وذلك خلال ظهيرة ومساء الثلاثاء.
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