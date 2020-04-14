الرابطة السعودية للتزلج ورياضات المغامرة تطلق مسابقة «هوايتنا ببيتنا»

بادرت الرابطة السعودية للتزلج ورياضات المغامرة إلى إطلاق مسابقة بعنوان «هوايتنا ببيتنا»، لدعم الرياضة في البيت، مما تنعكس إيجابيًا على الصحة البدنية أثناء ممارستها.
وأشار عبدالله آل طايع، رئيس مجلس إدارة الرابطة، إلى أن المسابقة تسعى بتشجيع ممارسة الرياضة بالبيت في ظل الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تحتم على الجميع الجلوس في البيت واتباع الإرشادات الصحية.
وأكد آل طايع، أنّه تم تقييم المشاركين واختيار الفائزين بناء على عدة معايير، وشارك في المسابقة مجموعة من اللاعبين واللاعبات من جميع مناطق المملكة، وذلك عبر تصوير مقطع فيديو أثناء ممارسة الرياضة.
وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على طرق تحقيق أهداف الرابطة وتشجيع الرياضة في البيت في ظل التحديات القائمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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