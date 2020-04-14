الأرصاد: أمطار رعدية على 12 منطقة الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدة الرؤية الأفقية على 12 منطقة بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة الجوية السابقة تشمل: (مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقتي تبوك والحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا

الصخري يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة