بعد تدشين «جاء دورك».. تعرف على تطبيقات التوصيل المعتمدة من هيئة الاتصالات

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الراغبين من المواطنين إلى التسجيل في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها ضمن حملة «جاء دورك» التي دشنتها بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المستفيدين الضرورية وإيصالها إلى منازلهم التي تتزايد خاصة خلال هذه الفترة التي تعيش فيها المملكة والعالم مرحلة من الإجراءات الوقائية والاستثنائية للحد من توسع دائرة المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن حملة «جاء دورك» تأتي ضمن الجهود الشاملة في تلبية جميع المتطلبات والاحتياجات للمستفيدين خلال فترة منع التجول؛ من خلال تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، والسعي نحو خدمة المواطن والمقيم وتوفير احتياجاتهم كافة من المواد التموينية والدوائية والمستلزمات المنزلية خلال هذه الظروف الاستثنائية.

هيئة الاتصالات تدعم تطبيقات توصيل الطلبات لسلامة المواطنين

وتأتي حملة «جاء دورك» امتدادًا لدعوة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المستمرة للمواطنين والمقيمين كافة بالاعتماد على تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات في التسوق وتأمين الاحتياجات الضرورية، والبقاء في المنازل خلال هذه الفترة التي تشهد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية مارس الماضي، قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتدعيم تطبيقات توصيل الطلبات المعتمدة لديها بإضافة 10 تطبيقات جديدة إلى قائمة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها، ليتضاعف بذلك مجموعها إلى 20 تطبيقًا؛ سعيًا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية خلال هذه المدة.

تطبيقات التوصيل المسجل لدى هيئة الاتصالات

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المعتمدة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني (من هنا) https://www.citc.gov.sa/list

وتطبيقات توصيل الطلبات المعتدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي ( تطبيق والم، تطبيق ذا تشيفز، تطبيق شدة، تطبيق كريم ناو، تطبيق نقوة، تطبيق مرسول، تطبيق جاهز، تطبيق طلبات، تطبيق تويو، تطبيق فود بوي، تطبيق زاد، تطبيق نعناع، تطبيق هنقرستيشن، تطبيق سبرنت، تطبيق وصل، تطبيق تمت، تطبيق ازهلها، تطبيق شقردي، تطبيق داعم ديليفري، تطبيق اوبر ايتس)، ويمكن تحميلها على الهواتف من المتاجر الذكية Google Play Store أو App Stpre عبر موقع الهيئة بالرابط السابق.

إجراءات الأمان خلال تسليم الطلبات

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وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما شددت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يوميًا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بُعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.

كما تكثف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد جميع المخالفين.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الآلية التي من المفترض اتباعها في حال استخدام تطبيقات توصيل الطلبات، مشيرًا إلى أنه يجب استخدام التطبيقات المعتمدة من هيئة تقنية المعلومات، وعدم استخدام طرق أخرى، مضيفًا أنه عند الطلب ووصول المندوب، يجب الحرص على ضرورة عدم الاقتراب منه وترك مسافة آمنة، ووضع الطلبات على الأرض، ويكون الدفع إلكترونيًا وتجنب الاستلام الكاش الذي يكون يدًا بيد والتخلص من الأكياس، وتعقيم وتنظيف اليدين جيدًا بالمعقمات.

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