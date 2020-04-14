بالصور.. تناغم جهود الجهات الحكومية والسكان لـ«مواجهة كورونا» بالبكيرية

بذلت الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة البكيرية، جهودًا مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنع التجول، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

واستنفرت تلك الجهات طاقاتها بتوجيه ومتابعة وإشراف مباشر من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، لتقديم الخدمات والتوعية للمواطن والمقيم عبر منصاتها الإلكترونية وتطبيقاتها.

المحافظة والقطاعات الأمنية

وفق توجيهات ومتابعة أمير منطقة القصيم وإشراف محافظ البكيرية المكلف محمد العريفي، تابع وكيل المحافظ نادر الدوسري، ميدانيًا الإجراءات الأمنية المتخذة لتنفيذ أمر منع التجول، كما وقف على عدد من النقاط، واطلع على سير العمل، وأثنى على الجهود المبذولة في هذا الشأن، كما تبذل القطاعات الأمنية بالمحافظة جهودًا كبيرة بالتواجد المكثف، وانتشار منسوبي الدوريات الأمنية والمرور والشرطة والحرس الوطني، من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول.

القطاع الصحي

فعّل التجمع الصحي بمنطقة القصيم من خلال مستشفى محافظة البكيرية العام والمراكز الصحية بالمحافظة، برامج تثقيفية وتوعوية عديدة للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا للوصول إلى جميع فئات المجتمع، استفاد منها قرابة 9500 مستفيد ومستفيدة، وأظهرت إحصاءات البرامج التوعوية للتجمع الصحي أنه تم التركيز على خمس برامج توعوية للوقاية شملت الأقسام الطبية بالمستشفى ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، بالإضافة لتفعيل التوعية بالصيدليات الخاصة بالمحافظة، ورفع الوعي لرواد الأسواق المركزية بالمحافظة.

كما أطلق مستشفى البكيرية مبادرات لخدمة المرضى والمراجعين بتحديد مواعيد صرف الدواء وتوصيله دون الحاجة لمراجعة المريض للمستشفى، بالإضافة لحملة التبرع بالدم تحت شعار «خليكم حنا نجيكم» وذلك لطلب عربة تبرع الدم بإتصال هاتفي لكي تصل إلى منزل من يرغب التبرع، وأتاح المستشفى خدمة التواصل عبر برنامج الواتساب لمن يرغب بالاطمئنان على من يتم تنوميه داخل المستشفى بعد أن تم إيقاف الزيارة، وكذلك خدمة إعادة جدولة المواعيد.

البلدية

كما شدَّدت بلدية البكيرية على تطبيق حزمة إجراءات وتدابير جديدة في الأسواق المركزية ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية ونقاط البيع، لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس، وتتواصل الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والتدابير الوقائية التي توصي بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعمل على تطبيقها أمانة المنطقة والبلديات للوقاية من الفيروس.

وقد قامت البلدية بتعقيم وتطهير الأماكن المحيطة بالمرافق الخدمية كالمستشفى والمراكز الصحية والبنوك وغيرها بشكل يومي، بالإضافة لتعقيم وتطهير الأماكن المحيطة بالمراكز التجارية والمحلات التجارية التي يرتادها المواطنون والمقيمون والذي يتجاوز عددها ٩٥٠ مركزًا ومحلًا تجاريًا.

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وكذلك تعقيم وتطهير أجهزة الصرافات، وتطهير وتعقيم جميع محطات الوقود داخل المحافظة، بالإضافة للمحطات على الطرق السريعة وخاصة دورات المياه، كما تقوم البلدية بتعقيم حاويات وسلات النظافة الخاصة بالمنازل وتستبدل بشكل يومي أكثر من ١٠٠٠ سلة، إضافة لتعقيم وتطهير يومي لعربات التسوق بالمراكز التجارية والمحلات، فضلًا عن جولات رقابية يجريها مراقبو البلدية.

استمرار التعليم

نفذت إدارة تعليم البكيرية عدة حملات وبرامج توعوية للوقاية من فيروس كورونا، فاستمرت الدراسة عن بعد بمدارس الإدارة، بالإضافة لحزمة برامج تدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالإدارة، ووضعت إدارة تعليم البكيرية جميع المباني المدرسية والعيادات الطبية في المدارس تحت تصرف التجمع الصحي بمنطقة القصيم ممثلاً بمستشفى البكيرية العام.

جهود الزراعة

يقوم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في البكيرية بمتابعة أعماله عن طريق المنصات في موقع الوزارة لخدمة المواطنين، كتجديد السجلات وتصاريح نقل النخيل ومتابعة جميع المخالفات الميدانية وإصدار تصاريح التنقل والمشاركة مع اللجان ومراقبة تعديات الأرضي، مع متابعة أسعار وتوفر الخضار واللحوم بمراكز التسوق والمحال التجارية، وكذلك متابعة المزارعين والشركات التي تختص بزراعة ونقل المواد الغذائية، والمشاركة مع بلدية البكيرية بالرش الوقائي، ومتابعة برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء الذي يعمل حتى بعد تعليق العمل الرسمي، ومشاركة اللجان المشكلة للزيارات التفتيشية حول توفر مستلزمات السلامة بسكن عمالة أي منشأة أو مزرعة.

الغرفة التجارية

قامت الغرفة التجارية الصناعية في البكيرية بإرسال أكثر من 10 آلاف رسالة توعوية حول الفيروس و إرسال رسائل تشجيعية تحت هاشتاق #تجارنا_فيهم_خير لتقديم مبادرات تخدم الوطن والمواطن، بالإضافة لمبادرتها بتقديم دور كامل في مبناها الرئيسي تحت تصرف التجمع الصحي في القصيم.

كما دشّنت الغرفة خدمة التصديق الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية تحت شعار «خليك في بيتك وحنا نخدمك»، وعملت على توفير 200 سلة غذائية بالتعاون مع جمعية رؤية النسائية والتي تكفل بها رجل الأعمال محمد بن عبدالله الدخيل ضمن مبادرة «نهر العطاء» التي أطلقها أمير منطقة القصيم.

كما عمل التعقيم لجميع مرافق النادي بفريق عمل مختص من مؤسسة الصيانة وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المطلوبة، كما شهدت طرقات محافظة البكيرية خلوًّا من المارة في صورة عكست مدى وعي المواطنين والمقيمين بالتقيد بقرار منع التجول، وأبدى أهالي محافظة البكيرية ومراكزها، تجاوبهم مع أمر منع التجول، مؤكدين أن عليهم السمع والطاعة لولي الأمر؛ لعلمهم تمامًا حرصه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ وذلك للحد من انتشار الوباء.