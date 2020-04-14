الصورة الأكثر إعجابًا.. رجال أمن يصلّون في الميدان أثناء متابعتهم «منع التجول»

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، صورةً لرجال أمن يؤدون الصلاة أثناء مباشرتهم تنفيذ الأمر الملكي بمنع التجول، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصورة رجلي أمن لحظة تواجدهما بأحد نقاط التفتيش لمتابعة تنفيذ أمر منع التجول بطريق الملك عبدالعزيز بالبكيرية، وهما يؤديان الصلاة بينما بدا الطريق خاليًا من المارة والسيارات.

وحظيت هذه الصور بإعجاب وإشادة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن امتنانهم للدور الذي يقوم به رجال الأمن في ظل أزمة كورونا، مشيدين بحرصهم على الصلاة رغم مباشرتهم عملهم الميداني بمتابعة تنفيذ أمر منع التجول.

وكان قد وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تمديد العمل بقرار منع التجول حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي صدر بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة (21) يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م، على أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.