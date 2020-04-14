الخارجية للراغبين في العودة من الخارج: آخر موعد للتقديم الساعة الخامسة مساء

أوضحت وزارة الخارجية، أن خدمة تقديم الطلبات من قبل السعوديين المتواجدين بالخارج للعودة إلى المملكة ستتوقف الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة.

وذكرت وزارة الخارجية –عبر حسابها بتويتر- أن خطوات التقديم عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة كالتالي:

إذا كان لديك حساب في منصة (أبشر) اضغط على التسجيل عبر (حساب أبشر)، أما إذا لم يكن لديك حساب في منصة (أبشر) أو كنت تواجه صعوبات من أي نوع في الدخول والتسجيل؛ اضغط على التسجيل بواسطة (رقم الهوية).

أدخل بيانات التواصل (الحالة الوظيفية، الرحلة، مكان وجودك، الحالة الصحية، خيارات العودة)، ثم أدخل بيانات جواز السفر باللغة الإنجليزية، وأدخل بيانات المرافقين (أفراد العائلة والعاملين)، ثم قراءة الإقرار والضغط على الموافقة عليه للاستفادة من الخدمة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجها بتوفير عودة السعوديين بالخارج، عقب تفشي وباء كورونا في العديد من الدول.

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وأعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات في الخارج، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًّا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

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