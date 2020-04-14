السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 2082 إصابة جديدة بكورونا و 170 حالة وفاة



برلين 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 شخصًا ليصل إلى 2969 متوفى.

// انتهى //

09:01ت م

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برلين 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بواقع 2082 حالةً ليصل العدد إلى 125098 حالةً، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 شخصًا ليصل إلى 2969 متوفى.// انتهى //09:01ت م0019

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