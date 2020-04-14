السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 26 شخصًا



طرابلس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إصابة جديدة بفيروس

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا، بينما تعافت تسع حالات.

// انتهى //

08:45ت م

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طرابلس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا.وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا، بينما تعافت تسع حالات.// انتهى //08:45ت م0018

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