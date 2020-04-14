السعودية اليوم / تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو



نيودلهي 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي

وقال مودي في كلمة للشعب الهندي اليوم " من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا ".

// انتهى //

08:08ت م

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نيودلهي 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.وقال مودي في كلمة للشعب الهندي اليوم " من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا ".// انتهى //08:08ت م0017

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