سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة، ابتداء من أول أبريل الجاري، وحدد التخفيض في المرتبات بنسبة 20%، على أن يستهدف القرار المشمولين بعلاوات التمييز، كما أقر المجلس من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد.

وأشارت إلى الخطاب الذي تلقاه وزير الخارجية الليبي محمد سياله من نظيره الصيني وانج يي، والذي أعلن فيه أن بلاده ستقف إلى جانب ليبيا في الوقاية والسيطرة على وباء

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى التصعيد الذى شهدته العمليات العسكرية في مدينتي صرمان وصبراتة والتي تم السيطرة عليها من قبل قوات حكومة الوفاق بمساعدة ودعم من القوات والطائرات الجوية التركية، كما بينت التصعيد الذي شهدته محاور جنوب العاصمة وكذلك قصف طيران الجيش لقاعدة معتيقة التي تنطلق منه الطائرات التركية المسيّرة .

وتطرقت إلى تأكيد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، موضحا أنه تسلم 14 عينة و تم تحليلها وكانت كل النتائج أنها سلبية، ومخبر عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 9 حالات.

وعرجت صحف ليبيا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة وضع حد للقتال وإيجاد حلول دائمة للصراع في ليبيا، مشددا على أهمية مساعدة طرابلس في مواجهة تفشي فيرس كورونا.

// انتهى //

07:55ت م

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طرابلس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة، ابتداء من أول أبريل الجاري، وحدد التخفيض في المرتبات بنسبة 20%، على أن يستهدف القرار المشمولين بعلاوات التمييز، كما أقر المجلس من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد.وأشارت إلى الخطاب الذي تلقاه وزير الخارجية الليبي محمد سياله من نظيره الصيني وانج يي، والذي أعلن فيه أن بلاده ستقف إلى جانب ليبيا في الوقاية والسيطرة على وباء كورونا وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة إلى التصعيد الذى شهدته العمليات العسكرية في مدينتي صرمان وصبراتة والتي تم السيطرة عليها من قبل قوات حكومة الوفاق بمساعدة ودعم من القوات والطائرات الجوية التركية، كما بينت التصعيد الذي شهدته محاور جنوب العاصمة وكذلك قصف طيران الجيش لقاعدة معتيقة التي تنطلق منه الطائرات التركية المسيّرة .وتطرقت إلى تأكيد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، موضحا أنه تسلم 14 عينة و تم تحليلها وكانت كل النتائج أنها سلبية، ومخبر عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 9 حالات.وعرجت صحف ليبيا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة وضع حد للقتال وإيجاد حلول دائمة للصراع في ليبيا، مشددا على أهمية مساعدة طرابلس في مواجهة تفشي فيرس كورونا.// انتهى //07:55ت م0016

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