

سيئول 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد زاد بمقدار 27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة.

ومن بين الـ 27 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من العاصمة سيئول وضواحيها، و 8 حالات في إقليم كيونج كي وحالة واحدة في مدينة إنتشون، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس

كما تم رفع الحجر الصحي عن 7534 شخصا حتى اليوم، بزيادة قدرها 87 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

// انتهى //

07:18ت م

0013



سيئول 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد زاد بمقدار 27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة.ومن بين الـ 27 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من العاصمة سيئول وضواحيها، و 8 حالات في إقليم كيونج كي وحالة واحدة في مدينة إنتشون، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 5 حالات إلى 222 حالة.كما تم رفع الحجر الصحي عن 7534 شخصا حتى اليوم، بزيادة قدرها 87 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.// انتهى //07:18ت م0013

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.