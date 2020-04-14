السعودية | ترمب: أشكر الملك سلمان وولي عهده على اتفاق خفض إنتاج النفط

شكرا لقرائتكم ترمب: أشكر الملك سلمان وولي عهده على اتفاق خفض إنتاج النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك الرئيس المكسيكي لوبيس أوبرادور، على جهودهم للوصول إلى اتفاق خفض إنتاج النفط الأخير.

الرئيس دونالد ترمب

وقال مساء الاثنين، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بأميركا: "أود أن أشكر السعودية، أشكر ملك السعودية وولي عهد السعودية.. معاً.. أود أن أشكر أيضا بوتين رئيس روسيا.. أرغب أن أشكر صديقي الجديد رئيس المكسيك لوبيس أوبرادور، الذي أظهر مرونة كبيرة لإنجاح الاتفاق.. إنه فعلا اتفاق تاريخي".

وقال ترمب إن "تخفيض إنتاج النفط سيصل إلى 20 مليون برميل يومياً في نهاية الأمر"، مشيرا إلى أنه ناقش مع السعودية وروسيا موضوع النفط.

وكانت كبرى الدول المنتجة للنفط اتّفقت، الأحد، على خفض الإنتاج بهدف دعم أسعار النفط المتهاوية على خلفية أزمة كوفيد-19.

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وقد لاقى الاتفاق بين منظمة أوبك وشركائها، المتعلق بأكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ، ترحيبا دولياً واسعا، لما سيجلبه من استقرار في أسواق النفط العالمية.

وقد وصفه ترمب بـ"العظيم"، موجها شكره للملك سلمان. كما أثنت الإمارات والكويت والعراق وكندا عليه.

أما روسيا فشددت على دعمها له، وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان، والرئيس الأميركي، دعموا جميعا قرار أوبك+.

كما رحبت كندا (رابع أكبر منتج في العالم للنفط الذي يمثل 8% من ناتجها المحلي الإجمالي) بالاتفاق، واصفة إياه بـ"الخبر السار". وكتب وزير الموارد الطبيعية سيموس أوريغان على تويتر "نرحب بأي أخبار تحقق الاستقرار لأسواق النفط العالمية".