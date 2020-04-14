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ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن من المقرر أن يعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، بعد غد الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو المقبل على الأقل.
ويتولى "راب" مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.
ووفق "روسيا اليوم" كان "راب" قد قال يوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليًا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.
وسجلت المملكة المتحدة 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لما جاء في بيان لوزارة الصحة يوم الاثنين.بريطانيا فيروس كورنا الجديد
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:59 AM
سجلت 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب كورونا
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن من المقرر أن يعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، بعد غد الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو المقبل على الأقل.
ويتولى "راب" مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.
ووفق "روسيا اليوم" كان "راب" قد قال يوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليًا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.
وسجلت المملكة المتحدة 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لما جاء في بيان لوزارة الصحة يوم الاثنين.
، بريطانيا ستجدد الإغلاق العام حتى 7 مايو على الأقل ،
المصدر : الخليج 365
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