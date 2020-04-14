، الهند: متطرفون سيخ يقطعون يد مفتش شرطة أثناء تطبيق فرض الإغلاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأطباء تمكّنوا من إعادة وصل اليد المقطوعة

أُعلن في نيودلهي عن تمكّن الأطباء من إعادة وصل اليد المقطوعة لشرطي تعرّض لهجوم في الهند، أثناء تطبيق فرض الإغلاق في ولاية البنجاب.

الهجوم وقع يوم الأحد في منطقة باتيالا ونُقل المفتش هاريت سينغ؛ إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تقارير أكّدت توقيف 11 شخصاً ينتمون إلى جماعة "النيانغ" من طائفة السيخ، على علاقة بالهجوم، طبقاً لـ "بي بي سي".

وتخضع جميع الولايات الهندية للإغلاق التام حتى 15 أبريل، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال الأطباء إن العملية كانت معقدة لكن المفتش سينغ؛ في طريقه إلى الشفاء التام.

وكان مفتش الشرطة قد وبّخ مهاجميه بسبب خرقهم الحظر. ولجأ بعد تعرُّضه للهجوم إلى مجمّع سكني في قرية قريبة، بحسب تقارير إعلامية.

ورفض المهاجمون الاستسلام وأطلقوا النار على عناصر الشرطة، لكنهم عادوا وأخلوا المكان بعد استدعاء الشرطة تعزيزات.

ووجّهت إلى المتهمين ثلاث تهم منفصلة بمحاولة القتل، وارتكاب الإيذاء الجسدي، والاعتداء على موظف حكومي، وأدانت منظمات سيخية عدة، بما فيها "النيانغ" الاعتداء.الهند