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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تمير يادعي؛ أن أزمة كورونا ستطول، ولن تزول قبل عام على الأقل.
"يادعي"؛ دعا المواطنين إلى عدم التوهم بسرعة تعافي إسرائيل من أزمة كورونا، مشدداً على أن الحياة لن تعود إلى مسارها المعتاد حتما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، الذي يحتفل به هذا العام في الفترة من 8 إلى 16 أبريل.
وأضاف: "الصحيح هو الحديث إلى المواطنين عن إستراتيجية التعامل مع الفيروس، وليس عن إستراتيجية الخروج من الحجر الصحي".
وأكد يادعي؛ أنه لا يمكن أن تستمر حالة الإغلاق الاقتصادي لفترة طويلة، مقترحاً تقسيم إسرائيل إلى 3 مناطق: خضراء للمناطق التي تتسم بالوضع الوبائي المرضي نسبياً، وصفراء للمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابات، وحمراء للمناطق التي تسجل فيها أعلى معدلات إصابة.فيروس كورونا الجديد الجيش الإسرائيلي
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:47 AM
أكّد قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تمير يادعي؛ أن أزمة كورونا ستطول، ولن تزول قبل عام على الأقل.
"يادعي"؛ دعا المواطنين إلى عدم التوهم بسرعة تعافي إسرائيل من أزمة كورونا، مشدداً على أن الحياة لن تعود إلى مسارها المعتاد حتما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، الذي يحتفل به هذا العام في الفترة من 8 إلى 16 أبريل.
وأضاف: "الصحيح هو الحديث إلى المواطنين عن إستراتيجية التعامل مع الفيروس، وليس عن إستراتيجية الخروج من الحجر الصحي".
وأكد يادعي؛ أنه لا يمكن أن تستمر حالة الإغلاق الاقتصادي لفترة طويلة، مقترحاً تقسيم إسرائيل إلى 3 مناطق: خضراء للمناطق التي تتسم بالوضع الوبائي المرضي نسبياً، وصفراء للمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابات، وحمراء للمناطق التي تسجل فيها أعلى معدلات إصابة.
، الجيش الإسرائيلي: أزمة كورونا ستطول ولن تزول قبل عام على الأقل ،
المصدر : الخليج 365
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