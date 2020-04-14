محمد بن مسعود - الدمام - دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية. يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة.فيروس كورونا الجديد البرلمان المالي 14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:42 AM دعوة للمخالطين بالتوجه لمراكز الفحص الطبي Advertisements مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه قرر رئيس البرلمان المالي إغلاق مقر البرلمان؛ وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين؛ داعيًا جميع أعضائه الذين خالطوا صاحب الإصابة إلى التوجه لمراكز الفحص الطبي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحماية. يُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغت 87 إصابة. الكلمات المفتاحية ، مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مالي: إغلاق البرلمان بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا بين موظفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.