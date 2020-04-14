شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أجواء المملكة خالية من الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت صور مباشرة من موقع رادار الرحلات " flightradar24 " المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، خلو أجواء المملكة من رحلات الطيران، اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية داخليًا وخارجيًا، كإجراء احترازي للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

ومنذ اندلاع أزمة الفيروس المستجد، وأصبحت السماء شبه خالية من حركة الطيران في عدد من دول العالم، بعد القيود المتتالية التي فرضتها الحكومات والدول، وإغلاق المطارات.

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ويمكن مشاهدة بعض الطائرات المدنية التي تقلع لإعادة رعايا الدول العالقين في بلدان أخرى بعد توقف شركات الطيران عن العمل.