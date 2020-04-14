شباب يوثقون مقطعا وهم بحالة مذرية وأحدهم يهدد آخر بالقتل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مجموعة من الشباب مقطع فيديو، ظهروا خلاله بحالة غير طبيعية، داخل سيارة، تحت تأثير المسكر. وثق مجموعة من الشباب مقطع فيديو، ظهروا خلاله بحالة غير طبيعية، داخل سيارة، تحت تأثير المسكر. واعترف الشباب خلال المقطع بأنهم يسكرون، ثم يبثون فيديوهات عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي. وظهر في المقطع، أحد الأشخاص يقوم بالاعتداء على شخص آخر، باصقًا في وجهه ومهددا إياه بالقتل. وطالب متداولو المقطع بضرورة إلقاء القبض عليهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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