اخبار السعوديه

مأذونو أنكحة يمتنعون عن طلبات الزواج خوفًا من العدوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن مأذونو أنكحة يمتنعون عن طلبات الزواج خوفًا من العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف عدد من مأذوني الأنكحة، امتناعهم عن تلبية طلبات الزواج، منعًا لانتقال العدوى بيفروس ، وتجنبًا للاجتماعات والاختلاط.

وأوضح أحد مأذوني الأنكحة أنه في بداية التفشي عقد لأحد المتزوجين في مسجد قباء، وتم مراعاة كافة الاحترازات، ثم جاء قرار منع التجول ولم يستطع تسليم الزوج الوثيقة.

وأكد المأذون على ضرورة التزام الجميع بتعليمات الدولة، وتأجيل ما يمكن تأجيله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأذونو أنكحة يمتنعون عن طلبات الزواج خوفًا من العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا