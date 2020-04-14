شكرا لمتابعة خبر عن مأذونو أنكحة يمتنعون عن طلبات الزواج خوفًا من العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشف عدد من مأذوني الأنكحة، امتناعهم عن تلبية طلبات الزواج، منعًا لانتقال العدوى بيفروس كورونا، وتجنبًا للاجتماعات والاختلاط.
وأوضح أحد مأذوني الأنكحة أنه في بداية التفشي عقد لأحد المتزوجين في مسجد قباء، وتم مراعاة كافة الاحترازات، ثم جاء قرار منع التجول ولم يستطع تسليم الزوج الوثيقة.
وأكد المأذون على ضرورة التزام الجميع بتعليمات الدولة، وتأجيل ما يمكن تأجيله.
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