شكرا لمتابعة خبر عن موسى الخنيزي يكشف سبب عدم حصوله على بطاقة الأحوال حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أجاب موسى الخنيزي، أحد المختطفين في الدمام والعائد لأسرته مؤخرًا، على بعض الأسئلة التي يوجهها لها الكثيرون.

ومن بين الأسئلة التي أجاب عنها الخنيزي، هو سبب عدم حصوله على بطاقة الأحوال، ليوضح أن السبب هو الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا والعزل المنزلي.

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وحول ملامح العائلة التي تربى وسطها الخنيزي في صغره، قال: " أكثر شيء ملاحظ هو الصلاة، كانوا يجمعون الظهر والعصر والمغرب والعشاء " .

وبخصوص ما تردد حول أن حاضنة قامت بتربيته في مرحلة الطفولة بالرياض، أكد الخنيزي أنه لم يذهب لأي مكان سوى الدمام تربى وكبر فيها.