سعودي يسخر من أهالي إحدى المحافظات بكلمات بذيئه.. والكشف عن مصيره!

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه أحد المواطنين وهو يسخر من أهالي محافظة الخرج في الرياض، بسبب تفشي فيروس كورونا في المحافظة.
ورصد مقطع الفيديو الشاب وهو يقود بسيارته ويسخر من محافظة الخرج والأهالي المتواجدين بها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث ظل يوجه لهم الإساءات والضحك بطريقة هيستيرية.
وقال الشاب أن الخرج إذا جاه كورونا فمعنى ذلك أنهم متطورون، وهذا شئ مضحك، فإنكم عايشين على العالم لأن الكورونا يأتي للناس الهوامير.
وتسبب مقطع الفيديو في غضب نشطاء على مواقع التواصل، حيث طالبوا من الجهات الأمنية بسرعة القبض على الشاب.
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