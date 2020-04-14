بعد فيديوهات الجلد بالعصا.. شاهد: الشرطة الهندية تعاقب مخترقي حظر التجول بـ “الشقلبة”!

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تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو ساخر، يظهر تعامل الهنود مع أشخاص خرقوا حظر التجول المفروض بسبب وباء كورونا.

وفي فيديوهات سابقة أثارت جدلا واسعا، استخدمت الشرطة الهندية “العصا” في تأديب الذين خرقوا الحظر، لكنها فيما يبدو تخلت عن هذه الطريقة لتنتهج طريقة أخرى.

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وأظهر الفيديو عدد من الهنود وهم يؤدون العقوبة التي قررها الشرطة وهي “الشقلبة” المستمرة في الشارع حتى الوصول إلى نقطة محددة، حينها يمكن السماح لهم بالمغادرة.

وتثير الطرق التي تتبعها الشرطة الهندية من وقت لآخر، سخرية واسعة بين نشطاء التواصل الاجتماعي، ويجرى تداولها على أنها غريبة، إذ أنه لا توجد شرطة أخرى في العالم تقوم بذلك.



