بالفيديو .. مدير تعليم الطائف يتوعد المعلمين المقصرين بمحاسبتهم : “لستم في إجازة”

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توعد مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي جميع المعلمين المقصرين في مدارس المحافظة بمحاسبتهم لعدم تفاعلهم مع طلابهم عن بعد. مؤكداً أنهم ليسوا في إجازة رسمية، وإنما عُلّق العمل في المدارس ليكون التعليم عن بعد في متابعة طلابهم والتفاعل معهم.

وقال اللهيبي بحسب فيديو تم بثه عبر المنظومة ، ولاقى رواجاً واسعاً بين أوساط المعلمين في المحافظة ، إن محاسبة المقصرين يجب أن تكون للتفريق بين المجتهد والمقصّر، مستبعداً قبول أي أعذار في هذا الوقت، لكون كل معلم معه جوال والانترنت موجود ويستخدمون جميع الوسائط في الإعلام الجديد سواء عبر الواتساب أو تويتر، وأمانتهم سامية لتعليم طلابهم الذين ينتظرونهم في هذه الأزمة.