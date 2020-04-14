شاهد : مندوب شركة توصيل يُهرب مواطناً في “صندوق” سيارته خلال وقت منع التجول ويوثق مخالفته بالفيديو!

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تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقه أحد السائقين العاملين في شركة لتوصيل الطلبات خلال تهريبه لشخصٍ في صندوق سيارته الخلفي في الطائف.

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وأظهر المقطع الذي وثقه السائق قيادته لسيارته إلى أن وصل لوجهته، ثم نزل ليفتح صندوق السيارة فإذا بشابٍ عشريني يجلس بداخله، بالمخالفة لقرار منع التجول المفروض، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

هذا فيما تمكنت الجهات الأمنية في الطائف من إيقاف مندوب التوصيل والمواطن الذي تم تهريبه بعدما كشفت إحدى النقاط الأمنية خدعتهما، كما تم تحرير مخالفات منع تجول لهما.



