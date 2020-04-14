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تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثقه أحد السائقين العاملين في شركة لتوصيل الطلبات خلال تهريبه لشخصٍ في صندوق سيارته الخلفي في الطائف.
وأظهر المقطع الذي وثقه السائق قيادته لسيارته إلى أن وصل لوجهته، ثم نزل ليفتح صندوق السيارة فإذا بشابٍ عشريني يجلس بداخله، بالمخالفة لقرار منع التجول المفروض، ضمن إجراءات مواجهة كورونا.
هذا فيما تمكنت الجهات الأمنية في الطائف من إيقاف مندوب التوصيل والمواطن الذي تم تهريبه بعدما كشفت إحدى النقاط الأمنية خدعتهما، كما تم تحرير مخالفات منع تجول لهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : مندوب شركة توصيل يُهرب مواطناً في “صندوق” سيارته خلال وقت منع التجول ويوثق مخالفته بالفيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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