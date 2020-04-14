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شاهد.. قوات الحرس الوطني تتمركز في أحياء مكة المكرمة وتقيم نقاط تفتيش

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نشرت وزارة الحرس الوطني صوراً لقواتها في القطاع الغربي أثناء تمركزها داخل أحياء مكة المكرمة.

وأوضحت أن قواتها المتمركزة في تلك الأحياء تقيم نقاط تفتيش أمنية، وتطبق قرار منع التجول.

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