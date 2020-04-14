︎ : .

ألقت الجهات الأمنية القبض على شابين وثق أحدهما مقطع فيديو لآخر خرج أثناء منع التجول متنكراً بـ”كرتون” في جازان. Advertisements وأظهر الفيديو شاباً يستخدم “كرتوناً” كبيراً ليخفي نفسه من رجال الأمن على أحد الأرصفة في محافظة ضمد، فيما كان الأخير يوثق الواقعة. وقالت مصادر وفقاً لـ”سبق”، إنه جرى تحديد هوية الشابين وأحيلا للنيابة العامة لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهما.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شابين وثق أحدهما تنكر الآخر في “كرتون” ومخالفته لمنع التجول بجازان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.