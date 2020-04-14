“الصحة” تعلن أسماء الـ33 طبيباً الحاصلين على دعم برنامج أبحاث فيروس “كورونا”

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أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) أسماء 33 طبيباً من الحاصلين على دعم برنامج أبحاث فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” العاجل. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى بحث ضراوة المرض ومصدر العدوى، والوبائيات، والتشخيص والتغيرات المرضية والفحوصات، وتدابير الوقاية، والعلاجات.





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