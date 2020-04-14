استثناء «نقل البضائع» من منع التجول داخل مكة والمدينة.. تعرف على الشروط

أصدرت الهيئة العامة للنقل، بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن إصدار تصاريح التنقل الجديدة لنشاط نقل البضائع داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت «الهيئة»، إنّ أنشطة نقل البضائع كافة مستثناة من منع التجول، لا يتطلب عمل سائقي الشاحنات الحصول على تصريح للتنقل، منشآت نقل البضائع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي يتطلب عملها وجود الحد الأدنى من منسوبيها بما لا يتجاوز 25% من مجموع العاملين (باستثناء السائقين) يمكنها الحصول على تصريح لكل موظف من قِبل الهيئة وفي أضيق الحدود.

وأضاف البيان أنه يجب أن تقوم المنشأة بتعبئة نموذج التنقل وإقرار وزارة الداخلية والتعهد، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني لكل موظف، ويُستثنى من ذلك السائقون مع تحديد موقع وساعات وأيام العمل، واسم وبيانات الموظف كاملة ومكان السكن.

ودعت الهيئة إلى استكمال النماذج والإقرارات وتوقيعها من قِبل الموظفين وختمها من قِبل المنشأة، وإرسالها بصيغة PDF مع نسخة من ترخيص المنشأة وشهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح عدد العاملين السعوديين وغير السعوديين وبيان على ملف إكسل بالعاملين المراد إصدار تصاريح لهم من المنشأة وأرقام هوياتهم ونسخ من هوية المقيم بالنسبة للعاملين الأجانب ونسخة من اشتراك التأمينات الاجتماعية للسعوديين، إضافة إلى إرفاق التعهد من قِبل المنشأة.