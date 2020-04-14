المرور يعلن تجديد رخصة السير دون الفحص الدوري للمركبة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية تجديد رخصة السير للمركبات عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، ودون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري. وأكّدت إدارة المرور أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة آثار وتَبِعات جائحة فيروس كورونا، وحرصًا منَّها على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات كافّة، وتسهيلًا لهم.

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