أوقف رجال الأمن بأحد النقاط الأمنية في محافظة الرس مواطنًا يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قام بإخفاء مواطن آخر داخل سيارته وتوصيله أثناء وقت منع التجول.
وحرَّر رجال الأمن في نقطة التفتيش مخالفة تجول وقت المنع للمواطنين فور اكتشاف الواقعة، وقبل أن يتم إيقافهما.
وقرَّرت المملكة بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م ، منع التجول للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م ، على أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول.
ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الأحد 12 أبريل 2020، بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف عامل تطبيق توصيل أخفى مواطنًا بسيارته خلال وقت منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.