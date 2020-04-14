إيقاف عامل تطبيق توصيل أخفى مواطنًا بسيارته خلال وقت منع التجول

أوقف رجال الأمن بأحد النقاط الأمنية في محافظة الرس مواطنًا يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، قام بإخفاء مواطن آخر داخل سيارته وتوصيله أثناء وقت منع التجول.

وحرَّر رجال الأمن في نقطة التفتيش مخالفة تجول وقت المنع للمواطنين فور اكتشاف الواقعة، وقبل أن يتم إيقافهما.

وقرَّرت المملكة بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م ، منع التجول للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يومًا من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م ، على أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول.

ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الأحد 12 أبريل 2020، بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.