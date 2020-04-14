أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتضمَّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وأوضحت الإدارة أنَّ هذه الحالة الجوية تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع.
كما بيَّنت الإدارة أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لسكان المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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