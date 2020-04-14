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تحذير لسكان المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، وتضمَّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وأوضحت الإدارة أنَّ هذه الحالة الجوية تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع.

كما بيَّنت الإدارة أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.

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