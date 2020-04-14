السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة ينفّذ 14 برنامجاً عن بعد استفاد منها 7843 متدرباً



المدينة المنورة 21 شعبان 1441هـ الموافق 14 ابريل 2020م واس

نفّذت إدارة التدريب والابتعاث ( بنين ) بإدارة التعليم بالمدينة المنورة 14 برنامجاً تدريبياً ضمن المرحلة الثانية من برامج "التدريب عن بعد" استفاد منها 7843 متدرباً من شاغلي الوظائف التعليمية.

وتناولت البرامج التعريف بالتطبيقات التعليمية الذكية, وبرنامج التعلّم البنائي, وإدارة المعرفة, وبرنامج إثراء مشروع بوابة المستقبل, وغيرها من البرامج.

وتتواصل خطة التدريب الإلكتروني عن بعد حتى نهاية شهر شعبان الحالي, يقدمها مدربون متخصصون عبر القاعات الافتراضية والمنصة الإلكترونية للتدريب.

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07:30ت م

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