سياسي / مالي تجري الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 19 أبريل بالرغم من تفشي كورونا



باماكو 21 شعبان 1441هـ الموافق 14 أبريل 2020 واس

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، أن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها في 19 أبريل الجاري، رغم تفشي فيروس

وانطلقت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 29 مارس الماضي، على الرغم من استمرار أعمال العنف وانتشار الفيروس.

وقال كيتا:" إن الحكومة تدرس أيضًا عزل العاصمة باماكو حيث سُجلت معظم حالات العدوى بالفيروس في البلاد".

وكشف عن حزمة مساعدات للفقراء والشركات المتضررة بشدة من تداعيات انتشار

وكان الرئيس كيتا قد حذر الجمعة من أن اقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب بالفعل يواجه صدمة، معلنًا حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة نحو 500 مليار فرنك أفريقي (832 مليون دولار).

وسجلت مالي حتى الآن 87 حالة إصابة في البلاد، بالإضافة لسبع وفيات.

// انتهى //

07:07ت م

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باماكو 21 شعبان 1441هـ الموافق 14 أبريل 2020 واسأعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، أن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها في 19 أبريل الجاري، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.وانطلقت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 29 مارس الماضي، على الرغم من استمرار أعمال العنف وانتشار الفيروس.وقال كيتا:" إن الحكومة تدرس أيضًا عزل العاصمة باماكو حيث سُجلت معظم حالات العدوى بالفيروس في البلاد".وكشف عن حزمة مساعدات للفقراء والشركات المتضررة بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ّ، مع استمرار تزايد حالات الإصابة.وكان الرئيس كيتا قد حذر الجمعة من أن اقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب بالفعل يواجه صدمة، معلنًا حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة نحو 500 مليار فرنك أفريقي (832 مليون دولار).وسجلت مالي حتى الآن 87 حالة إصابة في البلاد، بالإضافة لسبع وفيات.// انتهى //07:07ت م0012

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